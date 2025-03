BIGG Digital Assets Aktie News: Bären lasten am Vormittag auf BIGG Digital Assets

So entwickelt sich BIGG Digital Assets

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 7,4 Prozent auf 0,070 EUR ab.

Die BIGG Digital Assets-Aktie musste um 09:14 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 7,4 Prozent auf 0,070 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,070 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,070 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 154,701 Prozent wieder erreichen. Am 13.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,065 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 7,407 Prozent wieder erreichen.

Am 28.11.2024 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,02 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. BIGG Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,13 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net