BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von BIGG Digital Assets

Notierung im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 7,4 Prozent auf 0,070 EUR.

Die Aktie verlor um 11:44 Uhr in der BMN-Sitzung 7,4 Prozent auf 0,070 EUR. In der Spitze fiel die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,070 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,070 EUR.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 0,179 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 154,701 Prozent zulegen. Am 13.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,065 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 8,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,02 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,13 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,44 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net