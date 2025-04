BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagnachmittag im Ausverkauf

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BIGG Digital Assets-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 7,3 Prozent auf 0,056 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der BMN-Sitzung ab. Um 15:43 Uhr ging es um 7,3 Prozent auf 0,056 EUR abwärts. Die BIGG Digital Assets-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,055 EUR ab. Bei 0,055 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 0,179 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 221,583 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,050 EUR. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 10,072 Prozent wieder erreichen.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 28.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 42,43 Prozent auf 2,13 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel hatte BIGG Digital Assets 3,70 Mio. CAD umgesetzt.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net