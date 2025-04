BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagvormittag tiefrot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 7,5 Prozent auf 0,056 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:13 Uhr fiel die BIGG Digital Assets-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 7,5 Prozent auf 0,056 EUR ab. Bei 0,055 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,055 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 222,162 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (0,050 EUR). Mit Abgaben von 9,910 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 28.11.2024 äußerte sich BIGG Digital Assets zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 2,13 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 42,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,70 Mio. CAD umgesetzt worden.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net