BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets mit herben Abschlägen am Donnerstagmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der BIGG Digital Assets-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,3 Prozent auf 0,056 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte um 11:43 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 7,3 Prozent auf 0,056 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,055 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,055 EUR.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR an. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 221,583 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 10,072 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.11.2024. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,13 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 3,70 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

