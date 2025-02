BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 0,105 EUR nach.

Der BIGG Digital Assets-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 15:43 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 0,105 EUR. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,102 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,102 EUR. Bisher wurden heute 1.100 BIGG Digital Assets-Aktien gehandelt.

Am 27.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,240 EUR an. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 128,095 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,078 EUR. Mit Abgaben von 25,429 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 28.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,02 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,13 Mio. CAD – ein Plus von 47,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BIGG Digital Assets 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,050 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net