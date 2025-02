BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 1,1 Prozent auf 0,105 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:13 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 0,105 EUR. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,102 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,102 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.02.2024 bei 0,240 EUR. 128,095 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,078 EUR fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,429 Prozent.

Am 28.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 47,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,13 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 1,44 Mio. CAD ausgewiesen worden waren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net