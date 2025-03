BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets schießt am Dienstagnachmittag hoch

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 13,6 Prozent auf 0,080 EUR.

Im BMN-Handel gewannen die BIGG Digital Assets-Papiere um 15:43 Uhr 13,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,080 EUR. Bei 0,070 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 3.675 BIGG Digital Assets-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 124,906 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2025 auf bis zu 0,065 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,239 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 28.11.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,02 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,92 Prozent auf 2,13 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net