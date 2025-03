BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

BIGG Digital Assets im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BIGG Digital Assets-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 0,070 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie zeigte sich um 09:14 Uhr stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,070 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,070 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BIGG Digital Assets-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,070 EUR aus. Bei 0,070 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,179 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 155,429 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.03.2025 bei 0,065 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,143 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

Am 28.11.2024 äußerte sich BIGG Digital Assets zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,02 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,44 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,13 Mio. CAD ausgewiesen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,050 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net