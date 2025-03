BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger decken sich am Mittag mit BIGG Digital Assets ein

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 14,1 Prozent auf 0,080 EUR.

Die Aktie legte um 11:43 Uhr in der BMN-Sitzung 14,1 Prozent auf 0,080 EUR zu. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,080 EUR zu. Bei 0,070 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via BMN 3.675 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,179 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 123,780 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Am 13.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,065 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 22,923 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 28.11.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,02 CAD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,92 Prozent auf 2,13 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,44 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2024 -0,050 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net