BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verliert am Freitagnachmittag

BIGG Digital Assets im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 0,085 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Der BIGG Digital Assets-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 15:43 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 0,085 EUR. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,081 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,081 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 17.371 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,179 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 110,353 Prozent wieder erreichen. Bei 0,050 EUR fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 70,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BIGG Digital Assets gewährte am 30.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,00 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 4,09 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,030 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net