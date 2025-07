BIGG Digital Assets Aktie News: Hausse bei BIGG Digital Assets am Freitagmittag

BIGG Digital Assets im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 6,3 Prozent auf 0,088 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:51 Uhr 6,3 Prozent auf 0,088 EUR. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,088 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,088 EUR. Bisher wurden heute 5.500 BIGG Digital Assets-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 0,178 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 103,193 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,053 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 39,111 Prozent wieder erreichen.

Am 30.05.2025 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 87,61 Prozent gesteigert.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net