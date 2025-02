BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets tendiert am Mittwochvormittag um Nulllinie

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Kaum Ausschläge verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel und tendierte zuletzt bei 0,107 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie wies um 09:13 Uhr kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,107 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,107 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BIGG Digital Assets-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,107 EUR aus. Bei 0,107 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Der Anteilsschein kletterte am 27.02.2024 auf bis zu 0,240 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 122,998 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. Bei 0,078 EUR fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 27,095 Prozent Luft nach unten.

Am 28.11.2024 äußerte sich BIGG Digital Assets zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,02 CAD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 2,13 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 47,92 Prozent gesteigert.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net