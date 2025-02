BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets zieht am Mittag deutlich an

BIGG Digital Assets im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Das Papier von BIGG Digital Assets legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 8,2 Prozent auf 0,111 EUR.

Um 12:01 Uhr ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 8,2 Prozent auf 0,111 EUR. Bei 0,111 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,111 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 34.000 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,240 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 115,766 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,077 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 45,098 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.11.2024 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,02 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,13 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,44 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net