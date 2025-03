BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 0,070 EUR abwärts.

Bei 0,179 EUR markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 155,794 Prozent zulegen. Am 13.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,065 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,010 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 28.11.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,13 Mio. CAD – ein Plus von 47,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BIGG Digital Assets 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net