BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 1,2 Prozent auf 0,098 EUR.

Das Papier von BIGG Digital Assets konnte um 11:44 Uhr klettern und stieg im BMN-Handel um 1,2 Prozent auf 0,098 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,098 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,087 EUR.

Bei einem Wert von 0,179 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 82,449 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,980 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BIGG Digital Assets ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls 0,00 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 92,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,20 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,030 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net