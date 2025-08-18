BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 2,0 Prozent auf 0,069 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte um 09:13 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 0,069 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,069 EUR. Bei 0,069 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 160,641 Prozent. Bei 0,050 EUR fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 27,114 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls 0,00 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 4,09 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,18 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

