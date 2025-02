BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets springt am Vormittag hoch

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BIGG Digital Assets zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 5,6 Prozent auf 0,109 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:13 Uhr in der BMN-Sitzung 5,6 Prozent auf 0,109 EUR zu. Bei 0,109 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,104 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Von der BIGG Digital Assets-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.885 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.02.2024 auf bis zu 0,240 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 118,921 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 0,078 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,428 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 28.11.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,02 CAD in den Büchern gestanden. BIGG Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,13 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net