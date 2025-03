BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagmittag mit sattem Kursplus

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Das Papier von BIGG Digital Assets konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 11,7 Prozent auf 0,084 EUR.

Um 11:43 Uhr wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 11,7 Prozent auf 0,084 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,084 EUR. Mit einem Wert von 0,072 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via BMN 1.193 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 53,132 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,065 EUR am 13.03.2025. Mit Abgaben von 22,434 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 28.11.2024 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,02 CAD je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,13 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,44 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,050 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

