BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 4,8 Prozent auf 0,109 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 4,8 Prozent auf 0,109 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BIGG Digital Assets-Aktie sogar auf 0,109 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,109 EUR. Bisher wurden heute 20.000 BIGG Digital Assets-Aktien gehandelt.

Am 10.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,178 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,787 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,053 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 50,919 Prozent Luft nach unten.

BIGG Digital Assets ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,20 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 92,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD in den Büchern standen.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,030 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net