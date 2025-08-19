BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag massiv unter Druck

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 6,3 Prozent auf 0,069 EUR ab.

Die BIGG Digital Assets-Aktie wies um 09:13 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 6,3 Prozent auf 0,069 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BIGG Digital Assets-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,068 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,068 EUR.

Bei 0,179 EUR markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 160,262 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 27,220 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 30.05.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls 0,00 CAD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 4,09 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net