BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger decken sich am Freitagvormittag mit BIGG Digital Assets ein

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 5,4 Prozent auf 0,105 EUR nach oben.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:17 Uhr 5,4 Prozent im Plus bei 0,105 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,105 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,102 EUR. Zuletzt wechselten 7.933 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Bei 0,240 EUR erreichte der Titel am 27.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 127,230 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,078 EUR fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 25,712 Prozent Luft nach unten.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 28.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 2,13 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 47,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD ausweisen wird.

