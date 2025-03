BIGG Digital Assets im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

21.03.25 16:09 Uhr

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 0,081 EUR.

Im BMN-Handel gewannen die BIGG Digital Assets-Papiere um 15:43 Uhr 3,2 Prozent. Die BIGG Digital Assets-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,081 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,073 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 40 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer. Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,179 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 54,698 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,065 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,753 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Am 28.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,02 CAD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 2,13 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 47,92 Prozent gesteigert. 2024 dürfte BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,050 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus. Redaktion finanzen.net

