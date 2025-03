BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagmittag höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 0,081 EUR zu.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:44 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 0,081 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,081 EUR. Mit einem Wert von 0,073 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 40 BIGG Digital Assets-Aktien gehandelt.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,179 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 120,741 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. Bei einem Wert von 0,065 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,753 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 28.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,13 Mio. CAD – ein Plus von 47,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BIGG Digital Assets 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net