BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 0,068 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte um 15:44 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 0,068 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,066 EUR nach. Bei 0,066 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Von der BIGG Digital Assets-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 162,941 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (0,050 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 36,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 30.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,00 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. BIGG Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

