BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

BIGG Digital Assets im Blick

Die Aktie von BIGG Digital Assets zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 0,069 EUR.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,179 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 159,130 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Mit Abgaben von 27,536 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 30.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,09 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 87,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net