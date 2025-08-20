DAX24.279 ±0,0%ESt505.464 -0,2%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.795 -0,3%Euro1,1653 ±0,0%Öl67,28 +0,4%Gold3.340 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX stabil -- Asiens Börsen tiefer -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und senkt Verluste
Top News
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
BIGG Digital Assets im Blick

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

21.08.25 09:26 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von BIGG Digital Assets zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 0,069 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR -0,00 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:13 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 0,069 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf 0,069 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,066 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,179 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 159,130 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Mit Abgaben von 27,536 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 30.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,09 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 87,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BIGG Digital Assets

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BIGG Digital Assets

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu BIGG Digital Assets

DatumMeistgelesen
Wer­bung