BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 0,065 EUR.

Um 16:05 Uhr wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 0,065 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,067 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,060 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 25.446 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,178 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 174,576 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,053 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie 17,720 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.11.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 42,43 Prozent zurück. Hier wurden 2,13 Mio. CAD gegenüber 3,70 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net