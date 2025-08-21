DAX24.334 +0,2%ESt505.481 +0,3%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1597 -0,1%Öl67,55 -0,2%Gold3.329 -0,3%
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

22.08.25 09:25 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 0,068 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR -0,00 EUR -1,92%
Um 09:13 Uhr ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 0,068 EUR. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,068 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,068 EUR.

Bei 0,179 EUR markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 164,889 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,050 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,926 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 30.05.2025 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls 0,00 CAD je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,09 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

