BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagmittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 0,068 EUR.

Um 11:44 Uhr sprang die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 0,068 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,068 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,068 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,179 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 164,889 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie 25,926 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent auf 4,09 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net