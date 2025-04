BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verliert am Nachmittag kräftig

BIGG Digital Assets im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,9 Prozent auf 0,068 EUR abwärts.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte um 15:43 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 6,9 Prozent auf 0,068 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,056 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,056 EUR.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 161,404 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 36,800 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 28.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,13 Mio. CAD – eine Minderung von 42,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,70 Mio. CAD eingefahren.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net