BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagnachmittag im Ausverkauf

BIGG Digital Assets im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Das Papier von BIGG Digital Assets befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 6,0 Prozent auf 0,066 EUR ab.

Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 16:05 Uhr ging es um 6,0 Prozent auf 0,066 EUR abwärts. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,066 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,074 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 139.332 BIGG Digital Assets-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,178 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 171,646 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,053 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 18,598 Prozent Luft nach unten.

Am 28.08.2025 äußerte sich BIGG Digital Assets zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 2,66 Mio. CAD gegenüber 2,40 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net