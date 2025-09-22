DAX23.650 +0,5%ESt505.467 +0,5%Top 10 Crypto15,66 -0,3%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.983 +0,5%Euro1,1794 ±-0,0%Öl66,54 ±-0,0%Gold3.757 +0,3%
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets fällt am Dienstagvormittag tief

23.09.25 09:26 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets fällt am Dienstagvormittag tief

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 12,4 Prozent auf 0,068 EUR abwärts.

Die BIGG Digital Assets-Aktie gab im BMN-Handel um 09:13 Uhr um 12,4 Prozent auf 0,068 EUR nach. In der Spitze fiel die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,063 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,063 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 161,786 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 36,600 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 10,83 Prozent gesteigert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

