BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets knickt am Montagnachmittag ein

BIGG Digital Assets im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 5,0 Prozent auf 0,098 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die BIGG Digital Assets-Aktie wies um 16:00 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 0,098 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,098 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,103 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 81.581 BIGG Digital Assets-Aktien.

Bei 0,240 EUR markierte der Titel am 27.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 144,388 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 0,077 EUR. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 28,105 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.11.2024 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,02 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 47,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,13 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 1,44 Mio. CAD ausgewiesen worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,050 CAD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net