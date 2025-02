BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die BIGG Digital Assets-Aktie wies um 09:08 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 0,103 EUR abwärts. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,103 EUR. Bei 0,103 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.500 BIGG Digital Assets-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,240 EUR an. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 56,994 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,077 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,728 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.11.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,13 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,44 Mio. CAD umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2024 -0,050 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

