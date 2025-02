BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verbilligt sich am Montagmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 0,103 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BIGG Digital Assets befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 0,2 Prozent auf 0,103 EUR ab. In der Spitze büßte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,098 EUR ein. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,098 EUR. Bisher wurden via BMN 14.312 BIGG Digital Assets-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,240 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 132,074 Prozent zulegen. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,078 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,128 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 28.11.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,02 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat BIGG Digital Assets im vergangenen Quartal 2,13 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BIGG Digital Assets 1,44 Mio. CAD umsetzen können.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net