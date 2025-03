BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

BIGG Digital Assets im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BIGG Digital Assets-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,081 EUR.

Werte in diesem Artikel

Bei der BIGG Digital Assets-Aktie ließ sich um 09:14 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,081 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,081 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BIGG Digital Assets-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,069 EUR aus. Bei 0,069 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 54,698 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,065 EUR am 13.03.2025. Abschläge von 19,753 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.11.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,02 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BIGG Digital Assets im vergangenen Quartal 2,13 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BIGG Digital Assets 1,44 Mio. CAD umsetzen können.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net