BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets fällt am Nachmittag tief

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt fiel die BIGG Digital Assets-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 15,5 Prozent auf 0,059 EUR ab.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte um 15:53 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 15,5 Prozent auf 0,059 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,059 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,063 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.235 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Am 10.12.2024 markierte das Papier bei 0,178 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 201,523 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,053 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 9,645 Prozent Luft nach unten.

Am 28.11.2024 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 42,43 Prozent auf 2,13 Mio. CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,70 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net