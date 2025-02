BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 0,100 EUR.

Das Papier von BIGG Digital Assets legte um 15:49 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 0,100 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,103 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,100 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 204.556 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.02.2024 bei 0,240 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 138,546 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,077 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,805 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 28.11.2024 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,02 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,13 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Mio. CAD in den Büchern standen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,050 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net