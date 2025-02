BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

Blick auf BIGG Digital Assets-Kurs

Die Aktie von BIGG Digital Assets zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BIGG Digital Assets-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 0,098 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie zeigte sich um 09:13 Uhr im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,098 EUR an der Tafel. Bei 0,100 EUR erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,098 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,098 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.413 BIGG Digital Assets-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,240 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.02.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 59,081 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2024 (0,078 EUR). Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 20,102 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 28.11.2024 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,02 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,13 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Mio. CAD in den Büchern standen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,050 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net