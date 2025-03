BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gewinnt am Nachmittag kräftig

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt konnte die Aktie von BIGG Digital Assets zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 8,6 Prozent auf 0,080 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 15:55 Uhr 8,6 Prozent auf 0,080 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,081 EUR zu. Bei 0,077 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BIGG Digital Assets-Aktien beläuft sich auf 18.722 Stück.

Am 10.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,178 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 121,642 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.03.2025 bei 0,070 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,935 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 28.11.2024 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,02 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,13 Mio. CAD im Vergleich zu 1,44 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net