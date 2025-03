BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verteidigt am Mittag Vortagesniveau

BIGG Digital Assets im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BIGG Digital Assets-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,081 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie bewegte sich um 11:43 Uhr kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,081 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,081 EUR zu. Die BIGG Digital Assets-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,074 EUR ab. Mit einem Wert von 0,074 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 120,741 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,065 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 19,753 Prozent wieder erreichen.

Am 28.11.2024 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,02 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BIGG Digital Assets im vergangenen Quartal 2,13 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BIGG Digital Assets 1,44 Mio. CAD umsetzen können.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2024 -0,050 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net