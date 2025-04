BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Blick auf BIGG Digital Assets-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 3,2 Prozent auf 0,060 EUR ab.

Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der BMN-Sitzung ab. Um 09:14 Uhr ging es um 3,2 Prozent auf 0,060 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,056 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,056 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 198,000 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,050 EUR fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 20,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.11.2024 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. BIGG Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,13 Mio. CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 42,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

In der BIGG Digital Assets-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,050 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net