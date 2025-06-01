DAX24.331 -0,1%ESt505.471 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -3,6%Dow45.434 -0,4%Nas21.519 +0,1%Bitcoin95.860 -1,0%Euro1,1705 -0,2%Öl68,59 +1,2%Gold3.373 ±0,0%
Aktienkurs im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagnachmittag mit sattem Kursplus

25.08.25 16:10 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagnachmittag mit sattem Kursplus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,1 Prozent auf 0,067 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR 0,00 EUR 3,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte um 15:43 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,1 Prozent auf 0,067 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf 0,067 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 0,066 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 1.750 BIGG Digital Assets-Aktien.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,179 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 62,528 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 34,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 30.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,00 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,09 Mio. CAD – ein Plus von 87,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BIGG Digital Assets 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

