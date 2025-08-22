BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagvormittag auf Höhenflug

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 8,0 Prozent im Plus bei 0,066 EUR.

Die Aktie legte um 09:13 Uhr in der BMN-Sitzung 8,0 Prozent auf 0,066 EUR zu. Die BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf 0,066 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 0,066 EUR. Zuletzt wurden via BMN 1.000 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 62,919 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 0,050 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 24,585 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,09 Mio. CAD – ein Plus von 87,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BIGG Digital Assets 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net