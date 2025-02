BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag auf rotem Terrain

Kurs der BIGG Digital Assets

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,1 Prozent auf 0,094 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:18 Uhr ging es für die BIGG Digital Assets-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 0,094 EUR. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,094 EUR. Mit einem Wert von 0,097 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 74.000 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Am 27.02.2024 markierte das Papier bei 0,240 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 154,787 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,077 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,617 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 28.11.2024 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,02 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 2,13 Mio. CAD gegenüber 1,44 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,050 CAD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net