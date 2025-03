BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets tritt am Mittwochvormittag auf der Stelle

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BIGG Digital Assets-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,080 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie zeigte sich um 09:13 Uhr stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,080 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BIGG Digital Assets-Aktie sogar auf 0,080 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BIGG Digital Assets-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,071 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,071 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 123,500 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2025 bei 0,065 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 18,750 Prozent wieder erreichen.

Am 28.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,02 CAD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,13 Mio. CAD im Vergleich zu 1,44 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net