BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets zieht am Mittag an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BIGG Digital Assets zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 4,0 Prozent auf 0,083 EUR.

Das Papier von BIGG Digital Assets konnte um 11:43 Uhr klettern und stieg im BMN-Handel um 4,0 Prozent auf 0,083 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,083 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,071 EUR.

Bei einem Wert von 0,179 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 53,468 Prozent niedriger. Am 13.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,065 EUR. Abschläge von 21,875 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,02 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 2,13 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 47,92 Prozent gesteigert.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

