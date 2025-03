BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Blick auf BIGG Digital Assets-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Zuletzt wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 0,080 EUR nach oben.

Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte um 09:13 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 0,080 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,080 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,071 EUR.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR an. Mit einem Zuwachs von 123,500 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,065 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 18,750 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 28.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,02 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 2,13 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,44 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,050 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net