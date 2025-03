BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 0,080 EUR nach oben.

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von BIGG Digital Assets zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 1,3 Prozent auf 0,080 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BIGG Digital Assets-Aktie sogar auf 0,080 EUR. Bei 0,071 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Mit einem Zuwachs von 123,500 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,065 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,750 Prozent.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,13 Mio. CAD im Vergleich zu 1,44 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,050 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net