BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets bricht am Vormittag nach oben aus

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt sprang die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel an und legte um 5,9 Prozent auf 0,065 EUR zu.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:14 Uhr in Grün und gewann 5,9 Prozent auf 0,065 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,065 EUR. Mit einem Wert von 0,062 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 175,077 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,050 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,077 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,00 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,09 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 2,18 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net